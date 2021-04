Radio Norba compie 45 anni, nuovo logo e novità editoriali

(ANSA) - BARI, 30 APR - "Sarà una vera e propria nuova primavera quello che Radio Norba si accinge a vivere per celebrare al meglio il compimento dei 45 anni di attività: una sostanziale innovazione dell'offerta editoriale che viene anticipata dalla odierna presentazione del nuovo logo concepito con l'obiettivo di essere sempre più digitale e multi piattaforma, ma senza trascurare l'aspetto empatico ed emozionale, elementi caratterizzanti dell'offerta editoriale". E' quanto si evidenzia in una nota dell'emittente.

Gli elementi grafici identificativi del logo sono la forma del rombo, semplice e potente, a rappresentare dinamicità e orientamento al futuro. All'interno della stessa spicca la forma stilizzata del cuore, simbolo del posizionamento di Radio Norba, una radio sempre vicina ai propri ascoltatori con i quali condivide, tra intrattenimento, informazione ed eventi sul territorio, la straordinaria quotidianità di ciascuno.

I colori scelti rappresentano da un lato una "dichiarazione d'amore per il territorio, dove il blu ed il ciano sono una citazione del cielo e del mare del Sud, mentre il fucsia rappresenta il tratto di continuità con il passato e con quella lunga storia di 45 anni di vita vissuta che si appresta a inaugurare un nuovo corso". (ANSA).