Calcio: Bari; Bianco tornerà disponibile per i play off

(ANSA) - BARI, 12 APR - Il Bari perde per il finale della stagione il centrocampista Raffaele Bianco: il mediano si è fermato durante il riscaldamento pre-gara contro l'Avellino e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione alla giunzione miotendinea del muscolo semitendinoso della coscia destra. Ha già dato avvio al lavoro personalizzato di recupero: tornerà disponibile tra almeno tre settimane, in vista dei play off.

Oggi nell'allenamento della squadra è tornato regolarmente in gruppo il difensore Sabbione, mentre prosegue il recupero dei terzini Celiento e Sarzi Puttini. (ANSA).