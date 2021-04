Covid: primi 50 test da attivazione servizio in scalo Bari

(ANSA) - BARI, 01 APR - Nella prima giornata di attivazione del servizio di somministrazione di test antigenici rapidi nell'aeroporto Karol Wojtyla di Bari, sono più di 50 i passeggeri in partenza e in arrivo che si sono prenotati e hanno effettuato il tampone. Tutti sono risultati negativi. Per il servizio, attivo dalle 7 di oggi, è stata allestita una apposita area al piano arrivi, con due postazioni in grado di assicurare, complessivamente, 90 test all'ora, il cui esito viene elaborato entro 15-20 minuti. La prenotazione può essere effettuata tutti i giorni dalle 9 alle 18 attraverso il numero verde 800196964 o per email da inviare a prenotazionetest@a-ps.it. Il servizio è attivo tutti i giorni, festivi inclusi. Eseguito il test, viene rilasciato il report cartaceo in italiano e in inglese che riporta, oltre all'esito, anche la tipologia di tampone effettuato. (ANSA).