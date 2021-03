Comuni: Brindisi vara nuova giunta,rimpasto con tre ingressi

(ANSA) - BRINDISI, 25 MAR - Le priorità saranno il bilancio e una visione di "Brindisi turistica" intesa non in senso classico, ma innovativo: è quanto è emerso oggi, nel discorso del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, per la presentazione della nuova giunta comunale, varata dopo un rimpasto.

Tre i nuovi ingressi: Francesco Saponaro, ex assessore regionale al Bilancio della giunta Vendola, che si occuperà proprio del settore bilancio, l'imprenditrice del settore turistico Emma Taveri, con delega alla promozione del territorio e Massimo Vitali, nuovo assessore alle Attività produttive e Igiene pubblica. Per il resto si tratta di conferme.

Il rimpasto ha avuto luogo per ragioni politiche, ma anche per via di alcune defezioni che vi erano state negli scorsi mesi. Sono state inoltre conferite due deleghe speciali ai consiglieri Giulio Gazzaneo, per Politiche giovanili, Università e Palazzo Guerrieri, e Luana Pirelli per Salute e benessere degli animali.

Infine ci saranno due consulenti esterni, a titolo gratuito, delegati dal sindaco: Roberto Covolo per tematiche dell'Innovazione sociale ed economica e Gianni Quarta per tematiche relative all'Emergenza sanitaria ed alla Sanità.

"Il mio benvenuto va a queste nuove forze ed energie che da oggi faranno parte della squadra di giunta" ha dichiarato il sindaco Riccardo Rossi. (ANSA).