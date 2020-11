Covid: in Puglia 40 morti e 980 nuovi positivi

(ANSA) - BARI, 23 NOV - E' molto alto il numero di vittime per il covid 19 che si è verificato nelle ultime 24 ore in Puglia. Molto ridotto invece il numero di test registrati, 3.869 , che hanno consentito di individuare 980 nuovi casi positivi: 404 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 187 nella provincia BAT, 168 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce,139 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Delle vittime, 20 sono in provincia di Bari, 18 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 723.172 test, 11.288 sono i pazienti guariti e 31.979 sono i casi attualmente positivi. (ANSA).