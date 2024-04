Tik tok, 'esclusi dall'Ue? Timori von der Leyen infondati'

"Sono timori infondati e basati su convinzioni fondamentalmente errate. TikTok è già pronta a investire 12 mld di euro nel prossimo decennio nel Progetto Clover, un'iniziativa all'avanguardia nel settore per rafforzare ulteriormente la sicurezza dei dati. Il nostro primo data center irlandese è attivo, esperti leader nella cybersecurity come Ncc Group sono stati nominati provider indipendenti per la sicurezza e hanno iniziato il loro lavoro per fornire controlli e verifiche autonomi." Lo sottolinea un portavoce di Tik Tok replicando alle parole di Ursula von der Leyen, che non ha escluso la messa al bando della piattaforma dall'Ue.



