Covid: in Puglia occupato 42% posti letto terapia intensiva

(ANSA) - BARI, 23 NOV - In Puglia il 42% dei posti letto di terapia intensiva Covid-19 è occupato. E' quanto emerge dall'ultima rilevazione fatta da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornata al 22 novembre. La Puglia è leggermente sotto la media italiana (43%) ma oltre la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute.

Rispetto a una settimana fa c'è stata una riduzione di tre punti percentuale, si è passati dal 45 al 42%.

Per quanto riguarda, invece, il totale dei posti letto Covid, quindi includendo anche quelli di pneumologia, medicina e malattie infettive, il 45% risulta essere occupato, contro una media italiana del 51%. (ANSA).