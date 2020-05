++ Pop. Bari:ad attuali soci azioni gratis per 30 milioni ++

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Il Fondo interbancario di tutela depositi (Fitd) che raggruppa 151 banche italiane e che verserà 1,17 miliardi per il salvataggio della Banca Popolare di Bari, metterà a disposizioe degli attuali soci dell'istituto in maniera gratuita un numero di azioni per un valore di 30 milioni di euro. Lo si legge nella nota del Fondo. (ANSA).