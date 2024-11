Violenza donne: Piemonte, nel 2024 stanziati 3,3 milioni

Supera i 3,3 milioni di euro la somma stanziata per il 2024 della Regione Piemonte per sostenere la rete di sostegno per le vittime di reati sessuali o da codice rosso. Il dato è stato diffuso dall'ente in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La rete è composta da 21 centri antiviolenza, oltre 80 sportelli e 13 case rifugio.

"Oggi celebriamo la 'Giornata' ma l'impegno per diffondere la cultura del rispetto dobbiamo metterlo in campo tutti i giorni", ha sottolineato il presidente della Regione, Alberto Cirio.

"«Dietro a ogni violenza contro le donne - afferma l'assessore alle pari opportunità, Marina Chiarelli - si nasconde il fallimento di una comunità. E' un fenomeno che non riguarda soltanto le forze dell'ordine, ma chiama in causa ciascuno di noi come persone e come istituzioni. Delegare esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza il compito di combattere questa battaglia significa abdicare alla nostra responsabilità personale, alla responsabilità delle famiglie, una responsabilità che è invece il fondamento di una società matura e civile».

Nel 2023 i centri hanno accolto e supportato 3.912 donne, sole o con figli, registrando un incremento dell'11% rispetto all'anno precedente a cui è corrisposto dal 2021 al 2023 un incremento di risorse di 789.170 euro, pari al 29,72 per cento.

"Un dato - si osserva in una nota della Regione - che evidenzia la crescente consapevolezza rispetto agli strumenti di aiuto disponibili, ma anche la persistenza di una problematica sociale che richiede un impegno costante".



