Escursionista precipita, trovato morto in alta Valle Pellice

Un escursionista è morto precipitando durante un'ascesa al Col Selleries, nell'alta Valle Pellice (Torino). La salma è stata recuperata oggi.

L'allarme era stato lanciato ieri sera dai gestori dei due rifugi che denunciavano il mancato rientro di un uomo, di nazionalità francese, partito dal rifugio Granero nel pomeriggio per raggiungere il rifugio francese del Mont Viso.

Nelle ricerche sono state attivate le squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Peloton de Gendarmerie del Haute Montagne che, nonostante condizioni meteorologiche proibitive, hanno iniziato le ricerche a piedi.

Il ritrovamento della salma è avvenuto verso le 2.30 di questa mattina da parte dei soccorritori francesi giunti sul luogo dell'incidente più rapidamente grazie alla maggiore vicinanza.

Il corpo è stato trovato sul versante italiano, dove l'escursionista era presumibilmente precipitato a causa della neve presente in zona. Per le condizioni meteorologiche avverse il recupero della salma è stato effettuato solo da una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che ha effettuato le operazioni di polizia giudiziaria prima di iniziare il trasporto a valle, prima a piedi e poi, quando il tempo è migliorato, a bordo di un elicottero.



