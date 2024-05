Rapina a Biella, arresto lampo dei carabinieri

Arresto lampo dei carabinieri dopo una rapina in un supermercato a Biella. A finire in carcere è stato un uomo di 35 anni biellese, con l'accusa di rapina e porto d'ami e con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'uomo è andato in un supermercato di Biella e, dopo avere fatto un giro all'interno per capire quante persone fossero presenti, si è diretto verso la casse.

Dopo essersi coperto il volto con un passamontagna e avere impugnato un coltello a serramanico ha chiesto a una cassiera il denaro. La donna, spaventata e sotto la minaccia del coltello, gli ha subito consegnato l'incasso di qualche centinaio d'euro.

Non soddisfatto, l'uomo ha insistito chiedendo che gli venissero aperte anche le altre casse vicine, un'operazione impossibile per la commessa.

A quel punto l'uomo ha deciso di scappare e l'allarme rapina è subito scattato e i carabinieri sono riusciti a bloccare e a identificare il malfattore nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale. Addosso aveva ancora passamontagna, coltello e il denaro sottratto. Il 35enne è stato quindi arrestato e portato in carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA