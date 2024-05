'L'economia diversamente spiegata', finale del concorso a Torino

Villa Sassi, ai piedi della collina di Torino, ospiterà sabato 11 maggio la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di saggistica "L'economia diversamente spiegata", organizzato dalla casa editrice torinese La Fabbrica delle Illusioni con la partecipazione di due università italiane.

Erano ben 94 le opere iscritte al concorso, i laboratori di ricerca dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università della Calabria ne hanno selezionate 25 e le hanno affidate a una giuria di cinque esperti, incaricata di individuare i dieci vincitori del concorso e formata da Ilaria D'Amico, giornalista e conduttrice televisiva; Nunzia De Girolamo, conduttrice televisiva e già ministro dell'Agricoltura; Beppe Ghisolfi, giornalista, banchiere e pioniere dell'educazione finanziaria in Italia; Maurizio Parton, docente dell'Università di Chieti-Pescara ed esperto in geometria differenziale e intelligenza artificiale; Fabio Sparvoli, sceneggiatore, regista e produttore.

La premiazione inizierà alle ore 14.

Per partecipare al concorso occorreva leggere e poi commentare in modo critico "L'economia diversamente spiegata", l'opera nella quale l'ingegner Mario Fabbri, fondatore e membro del cda di Directa SIM ha condensato i concetti fondamentali delle sue pubblicazioni precedenti: "L'economia immaginaria", "Vera storia dell'ambigua idea di capitale" e "Il carattere meridionale".





