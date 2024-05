Torna il Festival della Tv, 120 ospiti e 50 incontri a Dogliani

Torna dal 24 al 26 maggio, tra le vigne e le colline delle Langhe, il Festival della Tv alla tredicesima edizione. L'appuntamento dedicato alla televisione e ai media si terrà a Dogliani (Cuneo) dal 24 al 26 maggio fra le piazze Umberto I, Belvedere e Carlo Alberto con oltre cento ospiti fra incontri e approfondimenti sui temi della comunicazione televisiva e le tante contaminazioni con i media digitali in un alternarsi di protagonisti affermati e autori, editori tradizionali e professionisti dell'universo multimediale, produttori sconosciuti al grande pubblico e star del piccolo schermo, ma anche spettacoli e concerti con i protagonisti del mondo culturale di oggi. Tre giorni di incontri e appuntamenti - tutti come sempre gratuiti - che avranno come filo conduttore i "tempi esponenziali" che stiamo vivendo nell'anno che celebra i 70 anni della Rai e della televisione in Italia. Il programma è stato presentato presso il caffè Baratti a Torino dalla direttrice del Festival Federica Mariani e dal sindaco di Dogliani Ugo Arnulfo.

Tra gli ospiti Costantino della Gherardesca, Urbano Cairo, Fabio ed Eleonora Caressa, Aldo Cazzullo, I Santi Francesi, Eleonora Riso, Cristina Parodi, Gerry Scotti, Paola Perego, Giovanni Floris, Massimo Giletti, Francesca Fagnani, Linus, Enrico Mentana, Dario Vergassola, Paolo Conticini, Luca Zingaretti, Max Angioni, Vinicio Capossela, Franco Arminio, Antonio Ornano, direttori e giornalisti dei principali media.

Per la prima volta saranno assegnati due premi speciali: Sostenibilità a Monica Maggioni e Diversità e Inclusione a Vincenzo Venuto.

Aldo Cazzullo porterà in scena venerdì 24 maggio alle 19.30 lo script tratto dal suo ultimo libro "Quando eravamo i padroni del mondo", best seller da oltre 250.000 copie vendute. Linus, con il suo primo spettacolo teatrale "Radio Linetti Live", dopo lo straordinario successo delle dieci repliche milanesi, sarà al Festival della TV, sabato 25 maggio alle 18.30.



