'Musica in Quota', undici concerti sulle Alpi del Vco

Il festival 'Musica in Quota', tradizionale appuntamento estivo nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, taglia il traguardo dei diciotto anni di storia con un programma di undici concerti, tra il 26 maggio e il 13 ottobre, organizzati in diverse località ad altitudini tra i 900 e i 2.000 metri. L'evento clou sarà l'8 settembre nei pressi del piccolo lago di Casalavera, ai piedi del Moncucco (Domodossola), dove farà tappa il tour di Fabio Concato.

La stagione si aprirà il 26 maggio all'Alpe Prasca, in val d'Ossola, con l'esibizione della Bandragola Orkestar, street band italiana nata nel cuore multietnico di Torino. Si prosegue il 23 giugno, all'ora del tramonto, con il Coro Le Chardon a Pian d'Arla, nel Parco Nazionale Val Grande.

Tre gli appuntamenti di luglio: il 7 luglio al Colle Baranca in valle Anzasca con gli Accordi Disaccordi, il 14 luglio al monte Zuccaro con la fisarmonica di Sergio Scappini e il 21 luglio all'Alpe Cedo, in val Vigezzo, in compagnia della Tequila Band di fiati e percussioni. Domenica 4 agosto sarà la volta del gruppo folk i Three Corbies, all'Alpe Underbech, in valle Formazza.

L'appuntamento della vigilia di Ferragosto sarà ai 2000 metri dell'Alpe Monscera (val Bognanco) insieme ai Pentagrami. Sabato 17 agosto la rassegna farà tappa in valle Antigorio, all'Alpe Alecci, con il concerto di musiche irlandesi dei Keily's folk.

Domenica 25 agosto a Corte Buè, in val Grande, sul palco il duo Euphoria. La chiusura del festival è in programma il 13 ottobre nei pressi del rifugio Gran Baita Cai del Mottarone con l'esibizione dell'Orchestra GMO.

Tutti i concerti sono gratuiti con inizio, a eccezione del 23 giugno, alle 11.30.



