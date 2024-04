Infiltrazioni d'acqua, chiusa mostra alla Biblioteca di Torino

È stata chiusa questa mattina "per motivi di sicurezza" la mostra 'la fuga del tempo un ballo sia', allestita nella sala Juvarra della Biblioteca Nazionale Universitaria, in piazza Carlo Alberto a Torino. Il motivo sarebbero infiltrazioni d'acqua dopo le ultime piogge che rendono necessari verifiche e controlli. La biblioteca, invece, è regolarmente aperta.

La chiusura temporanea della mostra è annunciata con un cartello esposto all'ingresso: "Si comunica che a partire dal 26 aprile la mostra 'La fuga del tempo un ballo non sia' non è visitabile per motivi di sicurezza". Sul sito web della Biblioteca è indicato che 'venerdì 26 e lunedì 29 aprile la sala Juvarra è temporaneamente chiusa al pubblico per motivi tecnici".

La sala Juvarra è stata ristrutturata nel 2015 al pari di un altro spazio, l'Auditorium Vivaldi, della Biblioteca Nazionale Universitaria, istituita nel 1720 e in attività dal 1723.





