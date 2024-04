Lo Russo, Giro sarà compatibile con salita tifosi Toro a Superga

"Tranquillizzo i tifosi granata, il 4 maggio è assolutamente compatibile l'arrivo del Giro d'Italia a Torino con la salita a Superga per la celebrazione della messa in memoria del Grande Torino". Ad assicurarlo il sindaco Stefano Lo Russo nella diretta radio del martedì.

Come annunciato ieri in Consiglio comunale dall'assessore allo Sport e Grandi eventi, Domenico Carretta, il sindaco ha ribadito che Superga "non solo sarà pienamente accessibile, ma come Città abbiamo anche deciso, proprio per favorire e incentivare l'afflusso dei tifosi, di mettere delle navette e attivare la tranvia Sassi-Superga. Abbiamo deciso di farlo perché quest'anno è un anniversario importante per i granata e noi ci teniamo moltissimo che sia davvero tutto perfetto". Il 4 maggio ricorre, infatti, il 75° anniversario della tragedia del Grande Torino, la squadra degli 'Invincibili'.



