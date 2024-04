Dal 30 maggio a Torino il Festival Internazionale dell'Economia

Ritorna a Torino da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno il Festival Internazionale dell'Economia, ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza con la direzione scientifica di Tito Boeri.

La manifestazione è promossa dal Tolc (Torino Local Committee), coordinato dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto e composto da alcune delle massime istituzioni torinesi. Tanti gli ospiti tra i quali tre Premi Nobel: David Card (Economia 2021), Angus Deaton (Economia 2015), Michael Spence (Economia 2001).

Tema di quest'anno: Chi possiede la conoscenza.

"Oggi il progresso tecnologico è in gran parte legato alla conoscenza, all'uso delle informazioni per creare valore.

Ragionare su questo processo, le sue dinamiche e le sue conseguenze è essenziale per comprendere il mondo in cui viviamo" spiega Boeri. "Compiti che un tempo erano appannaggio esclusivo dell'uomo, come scrivere, tradurre, disegnare - aggiunge - possono essere svolti da macchine anziché da persone. E si teme che anziché essere noi a guidare questi sviluppi e a utilizzarli per elevare la qualità del nostro lavoro, siano gli algoritmi a prendere il sopravvento, a decidere loro per noi in direzione per noi svantaggiose. Il problema di fondo è governare, anziché subire, il progresso tecnologico. Ma come farlo?" Nei quattro giorni di incontri cercheranno di rispondere a questa domanda i più autorevoli esperti sul tema tra economisti, informatici, tecnologi, storici, sociologi, giuristi, studiosi dei media e imprenditori.

Dopo la tradizionale inaugurazione al Teatro Carignano, il 30 maggio alle 15, sempre in teatro alle 16 Andrea Malaguti, direttore della Stampa, dialoga con Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici e monetari. Sabato 1 giugno andrà in scena al Carignano lo spettacolo Camillo Olivetti. Alle radici di un sogno di Laura Curino e Gabriele Vascis.



