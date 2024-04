Space festival a Torino, tra i protagonisti Cheli e Vittori

Le prossime tappe dell'esplorazione spaziale, le novità della tecnica e dell'osservazione astronomica, l'importanza dello spazio nella meteorologia ma anche gli ufo, le leggende metropolitane e la fantascienza. Dopo il successo delle scorse edizioni, a Torino è nuovamente pronto a decollare Space Festival, l'unico evento italiano completamente gratuito, nato da un'idea del suo direttore artistico Marco Berry, che racconta al grande pubblico i misteri dell'Universo e il fascino della corsa alla sua scoperta, mescolando i linguaggi del gioco, della scienza e della fantascienza.

In questa terza edizione saranno protagonisti ospiti come il colonnello dell'Aeronautica militare Walter Villadei, che nel gennaio scorso ha partecipato come pilota ad Axiom 3, una delle prime missioni spaziali commerciali con equipaggio interamente europeo dirette verso la Stazione spaziale internazionale; Maurizio Cheli, primo astronauta non statunitense a conseguire presso la Nasa la qualifica di astronauta professionista per volare nel 1996 a bordo dello Space Shuttle Columbia; Roberto Vittori astronauta dell'Aeronautica militare e dell'Agenzia spaziale europea che ha completato tre missioni nello spazio, volando sia sullo Space Shuttle che sulla navetta Sojuz; Massimo Robberto ricercatore alla Johns Hopkins University e responsabile del team che supervisiona la telecamera a raggi infrarossi del telescopio spaziale James Webb, il più avanzato strumento di osservazione del cosmo mai sviluppato dall'uomo, le cui scoperte hanno il potenziale per cambiare la nostra comprensione dell'universo primordiale, della formazione delle stelle e persino della possibilità di vita extraterrestre.

Il festival si terrà a Torino dal 16 al 19 maggio e avrà come d'abitudine un programma distribuito in diversi luoghi della città. ma con la novità di un polo di attrazione centrale nella Galleria San Federico. Al Planetario si terranno visite guidate tematiche e spettacoli sulla scoperta e l'osservazione del cosmo. L'Aero Club di Torino-Aeritalia ospiterà una mostra di modellismo spaziale.



