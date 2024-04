Opere abusive lungo un torrente nel Novarese, denunciato

Ha tagliato alberi e sradicato ceppaie su un'area di 9.000 metri quadrati, in parte di proprietà demaniale e soggetta a vincoli di carattere idraulico e paesaggistico, per procurarsi del terreno coltivabile. Si tratta di un uomo denunciato dai carabinieri forestali di Novara per la realizzazione di opere vietate sulle sponde del torrente Terdoppio a Caltignaga. I militari lo hanno scoperto dopo avere trovato grossi cumuli di ramaglie, tronchi e ceppaie su un terreno vicino alle sponde del torrente.

La presenza dei cumuli di materiale forestale lasciato sul posto a ridosso del corso d'acqua, secondo quanto evidenziano i forestali, "costituiva altresì pericolo di ostruzione del regolare deflusso in occasione di piogge, con i conseguenti rischi di dissesto idrogeologico".

Il presunto responsabile dei lavori abusivamente realizzati, individuato nel conduttore di terreni limitrofi, è stato denunciato per invasione di terreni, danneggiamento e opere realizzate in assenza di autorizzazione su aree coperte da vincolo paesaggistico e idrogeologico.

L'attività si inserisce nel più vasto ambito della campagna di controlli denominata "fiume sicuro", che vede i carabinieri forestali impegnati nella perlustrazione delle aree contigue alle rive dei corsi d'acqua.



