Tennis: Barcellona; subito fuori Vavassori

Finisce subito la corsa di Andrea Vavassori all'Atp 500 di Barcellona: il piemontese, numero 156 del mondo, ripescato come lucky loser al posto di Karen Khachanov ed entrato in tabellone direttamente al secondo turno, è stato sconfitto da Roberto Bautista Agut, numero 84 del mondo per 4-6, 6-3, 6-1 in poco più di due ore di gioco. Per lo spagnolo quella di oggi è la vittoria numero 400 nel circuito ATP in carriera. Bautista domani affronterà il britannico Cameron Norrie.



