Kappa FuturFestival, nasce la 'Art & Techno Experience'

Nasce la Art & Techno Experience, il pacchetto esclusivo proposto da Kappa FuturFestival alle decine di migliaia di visitatori da 130 Paesi attesi a Torino da venerdì 5 a domenica 7 luglio per la nuova edizione al Parco Dora di uno dei festival di musica elettronica più ambiti al mondo. Alla musica, Kappa FuturFestival unisce la possibilità di vivere, nei giorni del festival, la città di Torino: un fil rouge culturale che passa dalla musica all'arte fino all'enogastronomia con un programma di attività dedicate.

L'Art & Techno Experience è un'immersione completa, della durata di quattro giorni (dal 4 all'8 luglio), nella atmosfera culturale torinese comprensiva di ospitalità in hotel a 5 stelle, cibo gourmet, visite alle migliori gallerie d'arte e collezioni private di Torino con una guida professionista, transfer dedicati, accesso garantito a tutti gli After Party e sul palco del Futur Stage e un'esperienza Vip al festival. I partecipanti avranno così l'opportunità - unica nel suo genere - di scoprire il cuore pulsante della città e di immergersi completamente nella sua ricca storia e cultura. Tra le attività incluse nel pacchetto, rientrano la visita alla Galleria Mazzoleni - che da oltre 35 anni espone artisti italiani e internazionali del XX secolo -, alla Pinacoteca Agnelli & La Pista 500, che raccoglie una selezione di opere provenienti dalla collezione privata di Gianni e Marella Agnelli e la storica pista utilizzata dalla fabbrica Fiat, divenuta oggi un percorso espositivo all'aperto. Sono previsti pranzi presso i più storici e prestigiosi locali della città quali il Caffè San Carlo, e un'esperienza agli Head Quarters di Caffè Vergnano.





