Torna Biennale Tecnologia, il progetto del Politecnico di Torino

Torna a Torino per la quarta edizione Biennale Tecnologia, manifestazione culturale organizzata dal Politecnico di Torino e dedicata a esplorare il rapporto tra tecnologia e società, per la prima volta nel periodo primaverile da giovedì 18 (con pre-inaugurazione mercoledì 17 a domenica 21 aprile. Il titolo scelto è Utopie realiste, tema complesso, che vuole immaginare il futuro in forma utopica, trasformando l'idea in progettualità.

I 160 appuntamenti offriranno al pubblico la possibilità di prendere parte gratuitamente a lezioni, dibattiti, incontri, mostre e spettacoli per riflettere sui temi più attuali nel dibattito contemporaneo, come energia, sostenibilità, rischi ambientali, intelligenza artificiale, sviluppo economico, lavoro, oltre ad analizzare più nel dettaglio la storia e l'evoluzione della tecnologia anche nelle altre culture, e ancora guerra e pace, mobilità, salute, nuovi modelli di sviluppo e nuove frontiere. Un ricco programma con l'obiettivo di colmare il divario tra le scienze tecnologiche e le scienze umane, nella forte convinzione del binomio, che diventa motto della manifestazione: "Tecnologia e/è umanità". Sono attesi 280 ospiti da tutto il mondo, tra i quali Telmo Pievani, Roma Agrawal, Paolo Benanti, Tito Boeri, Pascal Chabot, Wendy Hui Kyong Chun, Yasuo Deguchi, Paolo Di Paolo, Cory Doctorow, Enrico Giovannini, Christian Greco, Anne L'Huillier, Loredana Lipperini, Davide Livermore, Riccardo Luna, Carlos Moreno, Nanjala Nyabola, Harry Parker, Carlo Ratti, Bruce Sterling, Chiara Valerio, Ersilia Vaudo Scarpetta, Gustavo Zagrebelsky.



