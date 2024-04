Expanded, progetto espositivo della Fondazione per l'Arte Crt

Il 2 maggio nell'ambito di Exposed Torino Foto Festival inaugura Expanded, un progetto espositivo che propone una lettura in tre capitoli della collezione fotografica della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, e che unisce in un unico percorso coerente tre sedi istituzionali: le Ogr Torino, il Castello di Rivoli e la Gam.

Alle Ogr è in programma Expanded Without (2 maggio - 28 luglio), in cui l'attenzione si focalizza su opere prodotte off-camera, nelle quali l'immagine è generata senza ricorrere al mezzo fotografico tradizionale. Il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea propone Expanded With (2 maggio - 25 agosto), a cura di Marcella Beccaria, che presenta opere nelle quali il medium fotografico è il punto di partenza per indagare diversi tipi di relazione con il paesaggio, con opere di pionieri della Land Art, dell'Arte Povera e della Body Art. alla Gam Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino ci sarà Expanded Paesaggi dell'Arte (3 maggio - 1 settembre), a cura di Elena Volpato, dedicata ad alcuni fotografi che hanno saputo restituire i molteplici aspetti dell'arte e ritrarne nel senso più ampio i suoi paesaggi composti di opere e architetture, del volto degli artisti e dei loro momenti di lavoro nello studio o nel paesaggio naturale.

""Il festival, che si terrà nel mese di maggio, coinvolgerà le principali istituzioni culturali e realtà indipendenti della città in un ricco programma di mostre ed eventi dedicati alla fotografia" spiega Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA