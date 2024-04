Al via Lovers, il più antico festival europeo sui temi Lgbtqi+

Arriva al Cinema Massino di Torino per la 39esima edizione il Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi Lgbtqi+ d'Europa: in programma ci saranno 52 film tra cui 4 anteprime mondiali, 6 internazionali, 3 europee e 28 italiane. In programma dal 16 al 21 aprile il festival, fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai, sarà diretto per il quinto anno consecutivo da Vladimir Luxuria: "Quest'anno, in un clima di odio e di guerra, abbiamo deciso di rispondere con l'amore che, infatti, è anche il tema della nostra immagine guida, firmata da Valenti Stecchi. Un bacio al cinema, il gesto simbolo dell'amore". In cartellone ci sarà l'unica proiezione italiana del documentario Lil Nas X: Long Live Montero di Carlos López Estrada e Zac Manuel sulla vita del celebre rapper afroamericano originario di Atlanta.

A dare il via alle proiezioni sarà la madrina del festival, Maria Grazia Cucinotta, che nella giornata di martedì sarà prima protagonista di un talk con Vladimir Luxuria al Museo del Cinema e poi della serata di apertura al Cinema Massimo a cui seguirà la proiezione della pellicola Duino di Juan Pablo Di Pace. Al centro del film il momento del primo innamoramento: un evento spesso totalizzante che non possiamo più rivivere una volta terminato.



