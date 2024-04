A Torino Comics 65.000 appassionati di fumetti e cosplay

Sono stati più di 65.000 gli appassionati di fumetti, manga, cosplay giochi, videogiochi e cinema, che per tre giorni hanno affollato i padiglioni di Lingotto Fiere dove si è svolta Torino Comics. Si tratta di un trend in crescita costante per l'evento che quest'anno è stato dedicato al Techno-Fantasy, genere che combina elementi fantastici con le meraviglie della tecnologia futuristica.

Padiglioni pieni e palchi costantemente animati dal fitto calendario di appuntamenti, concerti e contest. Tanti gli ospiti illustri presenti a Torino: da Silver, che insieme a Poste Italiane ha celebrato i 50 anni di Lupo Alberto, a Carlo Lucarelli, che sabato ha presentato la graphic novel Julian, realizzata insieme a Stefano Fantelli, Marcello Mangiantini e Letizia Castagna. Migliaia di fan poi di ogni età hanno cantato e ballato sulle sigle dei cartoni animati con Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, i due cantautori italiani più conosciuti e apprezzati tra gli appassionati.

A Torino Comics 2024 è nato il premio Onda Sonora, dedicato al miglior doppiaggio dei videogiochi. Il premio, promosso in collaborazione con Voci Animate e Videogiochitalia.it è stato ideato con l'obiettivo di valorizzare l'arte e la complessità del doppiaggio videoludico. Il premio per il miglior doppiaggio maschile è andato a Manuel Meli, mentre Ilaria Silvestri si è aggiudicata il premio per il miglior doppiaggio femminile.

Molta attenzione anche ai temi dell'inclusione e dell'accessibilità. Per questo Torino Comics ha rinnovata la partnership con la Consulta per le persone in difficoltà, che nel suo spazio ha proposto numerose attività esperienziali e giochi dedicati a disabilità e inclusione; la Cpd ha presentato inoltre in anteprima proprio al Lingotto Virtual Disability Experience, primo gioco di realtà virtuale per entrare nei panni di una persona con disabilità in carrozzina.



