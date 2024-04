A Torino La Pitturessa, la storia dell'artista Anna Paparatti

Arriva a Torino La Pitturessa della documentarista Fabiana Sargentini. Sarà proiettato martedì 16 aprile alle 19 al cinema Fratelli Marx, la regista sarà presente in sala. Il film - distribuito da Lo Scrittoio in collaborazione con Kama Productions - ricostruisce la storia di Anna Paparatti, artista che ha vissuto con libertà cinquant'anni di storia dell'arte contemporanea italiana, raccontata con intimità dalla figlia: un ritratto ironico e giocoso che ne mette a fuoco la grande forza umana e artistica. Una delle straordinarie figure che animarono la Roma delle avanguardie artistiche degli anni '60 e '70, artista, compagna storica di Fabio Sargentini, dalla cui galleria L'Attico passarono artisti e intellettuali, oggetto di una mostra nel 2021, voluta dalla gallerista Elena Del Drago, e poi, nel 2022, chiamata da Maria Grazia Chiuri che le propone di usare i suoi quadri geometrici degli anni Sessanta per le scenografie delle sfilate della Maison Dior.

Anna Paratti torna sulla scena contemporanea a ottantasette anni. Il film è un'immersione negli oggetti, i caftani, le sciarpe, i gioielli, gli idoli buddhisti della casa di Anna, un dialogo curioso e molto umano tra madre e figlia, un percorso nella vita, nei ricordi, nelle foto. È l'occasione per raccontare la sua storia: sullo sfondo dell'ambiente artistico e culturale di un'Italia che non c'è più, attraverso materiali inediti dell'archivio personale dell'artista, immagini di repertorio uniche, fotografie e opere diverse, oltre a frammenti di film importanti che hanno 'ospitato' i suoi quadri.

Il film è in tour per l'Italia dopo il passaggio in anteprima alla 18a Festa del Cinema di Roma nella sezione FreeStyle.



