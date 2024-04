Musica: Danilo Amerio riparte con il singolo 'E ci siamo noi'

Il cantautore astigiano Danilo Amerio riparte da 'E ci siamo noi', primo inedito su etichetta Starpoint International/distribuzione Believe Digital, dal prossimo 12 aprile in tutte le radio e piattaforme digitali con un videoclip dedicato girato dall'agenzia di comunicazione torinese 'Inde Creative Studio'.

"Rimettersi in gioco in un programma di successo come 'The Voice Senior' dopo 4 Sanremo in gara fra Giovani e Big e altri 5-6 come autore, compositore e produttore significa avere davvero voglia di ricominciare" esordisce l'artista, classe 1963, anche anima di canzoni memorabili per Anna Oxa, Fiordaliso, Little Tony, Raf, Mietta, Fiordaliso, Jovanotti, Giorgio Faletti, Pierangelo Bertoli, Mia Martini, Fausto Leali, Marco Masini e Umberto Tozzim, tra gli altri.

Il suo nuovo singolo pop dance, scritto insieme ad Alfia Bevilacqua e Olga Kazelko: "è un inno a ripartire dal cuore - spiega il cantautore astigiano - Il brano parla di quell'amore assoluto che travalica la solita paura di farsi del male. Una relazione che a un tratto cancella il proprio 'io' del passato facendo giungere a una consapevolezza: 'Non so più com'ero senza te'. Ogni nuovo amore è sempre una rinascita. 'E ci siamo noi' è anche il mio grazie sincero a quanti con pazienza mi hanno atteso in tutto questo tempo".



