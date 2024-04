Furti in auto, Carabinieri arrestano due uomini a Torino

Rubava nell'auto di una coppia dopo averne rotto un vetro in via Bertolotti, nel centro di Torino, e, colto sul fatto, si è scagliato addosso a marito e moglie prima di fuggire, ma è stato arrestato da una pattuglia del nucleo Radiomobile dei carabinieri: è un 34enne di origini nordafricane, in Italia da qualche anno, senza fissa dimora. E' accusato di tentata rapina impropria.

Un altro arresto per un reato simile è stato effettuato dai carabinieri a Torino, in questo caso in Barriera di Milano, nel corso dei numerosi servizi preventivi e di contrasto alla microcriminalità urbana disposti dal Comando Provinciale: in piazza Bottesini è stato arrestato, sempre in flagranza di reato, un quarantenne trovato a bordo di un'auto appena rubata, dopo averne preso le chiavi su un altro veicolo, insieme ad altri oggetti.



