A Torino il congresso internazionale Change in Cardiology 4.0

Il convegno 'Change in Cardiology 4.0', che si terrà da domani fino a sabato, al Lingotto di Torino e che ospiterà la comunità scientifica internazionale, si concentrerà sulle connessioni fra malattia cardiaca e diabete, un mix letale soprattutto per le donne. Secondo gli studi è dimostrato che il diabete raddoppia il rischio di eventi cardiovascolari, in particolare il rischio di coronaropatia, che cresce in maniera proporzionale ai valori di glicemia e aumenta del 10% la possibilità di morte per cause cardiovascolari. Le donne con diabete di tipo 2 hanno un rischio di complicanze e di mortalità più alto rispetto agli uomini affetti dalla stessa malattia: nelle donne cardiopatiche il rischio di diabete triplica il rischio di morte.

"Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo occidentale - spiega Giuseppe Musumeci, direttore di Cardiologia all'ospedale Mauriziano di Torino, tra gli organizzatori scientifici dell'evento - In Italia si registrano 100mila infarti all'anno, in Piemonte 14mila".

Oltre alla connessione diabete-cuore un altro tema che verrà discusso riguarda la possibilità dei cardiologi di riparare e sostituire le valvole cardiache, aorta e la mitrale, senza necessità di intervento chirurgico. "Anche in questo il Piemonte avanti, l'anno scorso sono stati eseguiti quasi mille interventi e il Mauriziano è il terzo centro in Italia con 274 interventi eseguiti"; sottolinea Musumeci.

A Torino saranno presenti Mikhail Kosiborod e Renu Virmani, Dominick J. Angiolillo, fra i massimi esperti di terapia antitrombotica, Marc Bonaca e Robert Giugliano, ricercatori e clinici di fama mondiale nell'ambito della Cardiologia e della terapia ipolipemizzante.



