Ritorna Open Factories, 35 le aziende visitabili gratuitamente

Ritorna Open Factories, l'evento dedicato alle visite d'impresa realizzato da Turismo Torino e Provincia in collaborazione con le aziende partner di Made in Torino Tour The Excellent, in programma il 18, 19, 20 aprile e 23, 24, 25 maggio. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di Torino Capitale della Cultura d'Impresa 2024.

"L'obiettivo del titolo è valorizzare la storica vocazione produttiva e manifatturiera del capoluogo piemontese; siamo quindi lieti che le aziende del progetto di Turismo Torino e Provincia siano entrate nel ricco programma di iniziative che avranno luogo nel corso dell'anno dedicato alla cultura d'impresa, un programma costruito con una logica di inclusione e condivisione con tutti gli attori economici del nostro territorio" sottolinea Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali Torino.

Sono 35 le aziende aderenti a Open Factories che gratuitamente aprono le porte ai visitatori, per un'esperienza di conoscenza e scoperta delle eccellenze produttive torinesi, con una fee di prenotazione il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro per supportare le attività di cura e ricerca oncologica dell'Istituto di Candiolo - Irccs.



