Arrivano gli orti aeroponici a scuola tra Asti e Alessandria

L'agricoltura 4.0 arriva tra i banchi di scuola del Piemonte, in particolare a Nizza Monferrato (Asti), Casale Monferrato e Tortona (Alessandria) , grazie al progetto Edu farm di Agricooltur, la startup torinese che ha progettato e brevettato un sistema di agricoltura aeroponica. Il CIofs-fp Piemonte (Centro italiano opere femminili salesiane) è stata la prima scuola professionale in Italia ad aderire al progetto presso le sue sedi operative di Nizza Monferrato, Tortona e Casale Monferrato.

L'Unione europea ha conferito al Ciofs-fp Piemonte Ets il primo posto per il Premio per l'eccellenza nell'Istruzione e formazione professionale.

"Qualunque scuola frequentino - dichiara Alessandro Boniforte di Agricooltur- è importante far capire ai ragazzi che il mondo dell'agricoltura, così fondamentale per ognuno di noi, è in fase di trasformazione; far conoscere l'agricoltura aeroponica, che permette alle piante di svilupparsi fuori dal terreno e di crescere in ambiente controllato con un consistente risparmio idrico rispetto alle altre tecniche, significa offrire strumenti preziosi per comprendere e rispettare il mondo che verrà". I bambini e i ragazzi possono provare l'esperienza di coltivare il proprio orto aeroponico in classe tramite il posizionamento di un Aerofresh, un innovativo modulo di coltivazione brevettato dall'azienda, dalle dimensioni contenute.



