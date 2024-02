Cirio, nella sanità segni positivi dopo 15-20 anni negativi

"La pandemia ci ha dimostrato quanto sia stato sbagliato tagliare su personale e strutture: è importante non commettere gli errori del passato e investire meglio le risorse. Oggi siamo qui a Vercelli per mostrare come stiamo mettendo a regime tutte le risorse ottenute in questi anni: a Torino erano 70 anni che non si progettavano nuovi ospedali". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante l'incontro con la direzione generale Asl di Vercelli per fare il punto su investimenti e programmazione, e inaugurare la nuova Terapia intensiva del Sant'Andrea.

"Siamo tornati ad investire - ha proseguito Cirio -, dandoci degli obiettivi: tutto nell'ottica di aumentare i posti letto e garantire strutture efficienti. Abbiamo chiuso il 2023 con 2066 dipendenti in più nelle nostre Asl rispetto al 2019; cinque anni fa abbiamo trovato 1583 posti letto in meno, mentre l'anno scorso abbiamo chiuso con +1381 posti letto. Abbiamo la consapevolezza di qualche segno positivo, dopo 15-20 anni di segni negativi".

Cirio ha preso parte poi all'inaugurazione della nuova Terapia intensiva, completamente rinnovata negli ambienti e macchinari, alla presenza del sindaco Andrea Corsaro e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, che hanno finanziato i lavori.



