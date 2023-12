Vigili del fuoco, Amalia Tedeschi nuovo comandante a Biella

L'ing. Amalia Tedeschi ha assunto oggi l'incarico di comandante dei Vigili del Fuoco di Biella.

Subentra ad Alessandro Segatori, che assumerà analogo incarico al comando di Pavia dopo oltre due anni nella città piemontese dove era arrivato dopo l'esperienza di vicecomandante di Torino.

Amalia Tedeschi, materana, ha una laurea in Ingegneria Civile, una in Ingegneria della Sicurezza e un Master come Disaster Manager. Arriva dalla direzione regionale della Liguria, dove è stata responsabile dell'Ufficio Prevenzione Incendi e del settore Colonna Mobile Regionale e Aib. In precedenza ha prestato servizio per 13 anni presso il Comando di Genova, dove ha ricoperto diversi incarichi. Ha partecipato a numerose attività emergenziali (eventi alluvionali in Liguria, crollo Torre Piloti a Genova, sisma a L'Aquila, sisma nell'Italia Centrale). Ha lavorato sin dai primi momenti all'attività di soccorso relativa al crollo del Ponte Morandi e a tutte le successive attività correlate.

"Quello che posso assicurare fin d'ora, per quanto scontato, - dice la neo comandante dei Vigili del fuoco di Biella - è il massimo impegno e metterò a disposizione di questa città e di tutta la provincia la mia esperienza operativa e gestionale per continuare il processo di crescita di questo Comando".



