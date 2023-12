'Senti che foto', incontro a Camera sulla fotografia accessibile

Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino promuove un incontro dedicato al tema dell'accessibilità e presenta la sua esperienza nel campo della fotografia e della sua storia. L'incontro, aperto al pubblico, nel Gymnasium di Camera oggi, 13 dicembre 2023, dalle ore 14.30 alle 18.30, potrà essere seguito anche in streaming su Youtube.

Camera è la prima realtà culturale italiana ad aver realizzato un'esposizione multisensoriale e multimediale permanente, La storia della fotografia nelle tue mani, che ripercorre le tappe fondamentali della storia della fotografia in modo accessibile a tutte e tutti. Le fotografie che compongono il percorso espositivo sono riprodotte su pannelli visivo tattili (un rilievo in corrispondenza dei tratti principali del soggetto), riunendo in un unico supporto diversi tipi di fruizione: le si può semplicemente guardare, le si può guardare con il supporto dei video in LIS (Lingua dei Segni Italiana) nel caso di persone sorde, le si può toccare esplorandole tattilmente accompagnate da precise audiodescrizioni e da didascalie in braille nel caso di persone cieche o ipovedenti.

La storia della fotografia nelle tue mani è parte di Open Camera, progetto per una partecipazione più inclusiva, senza barriere fisiche e cognitive.



