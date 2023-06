Lo Russo, la festa di San Giovanni coniuga tradizione e futuro

(ANSA) - TORINO, 23 GIU - "I doni che ricevo questa sera rappresentano il miglior augurio che possiamo fare a Torino, una città che ha di fronte un futuro importante e ha tutte le caratteristiche per poter crescere e proporsi con grande energia a livello nazionale e internazionale. Questa ricorrenza coniuga la nostra tradizione, le nostre radici e la nostra cultura con le sfide contemporanee guardando al futuro". Con queste parole il sindaco Stefano Lo Russo ha accolto, nel cortile di Palazzo Civico, Gianduja e Giacometta, le maschere tradizionali di Torino, dai quali ha ricevuto i pani della carità, uno dei momenti centrali della festa di San Giovanni, patrono della città.

Un momento dedicato anche alla consegna dei premi alle tesi di laurea su Torino, assegnati a uno studente e una studentessa di origine armena, che hanno incentrato il loro lavoro su un argomento di stretta attualità, come le città affrontano il tema del cambiamento climatico. "Mi complimento con voi - ha detto loro il sindaco - per aver scelto un tema di così grande importanza, dando una connotazione scientifica a un sentimento diffuso. Complimenti per aver voluto rappresentare questo come elemento qualificante. Sono sfide molto attuali - ha concluso - e dimostrano come questa ricorrenza, così cara ai torinesi, coniughi tradizione, contemporaneità e futuro". (ANSA).