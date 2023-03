Strada alta del Tenda, 1,8 milioni a Limone per manutenzione

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Siglata oggi al Mit la convenzione per i lavori di manutenzione della strada alta del Colle di Tenda che collega l'Italia e la Francia attraverso le valli Roya e Vermenagna. L'intesa è stata firmata da Comune di Limone Piemonte, Provincia di Cuneo e Anas (Gruppo Fs Italiane), alla presenza del viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi.

L'Anas conferirà 1,8 milioni di euro all'amministrazione comunale di Limone Piemonte che consentirà di tenere in esercizio la strada alta del Colle di Tenda fino al completamento dei lavori di costruzione della nuova canna del tunnel.

"Si tratta di un intervento fondamentale per consentire ai residenti di Limone Piemonte, Tenda e La Brigue di poter transitare durante il periodo estivo e in attesa del ripristino della viabilità ordinaria del Colle di Tenda", dice il sindaco di Limone Massimo Riberi.

"Siamo soddisfatti della soluzione ottenuta - sottolinea il senatore Giorgio Maria Bergesio - perché la viabilità di questa zona già ampiamente compromessa avrà un importante collegamento alternativo e permetterà ai residenti di fruire di una strada breve e indispensabile a risparmiare tempi di percorrenza e costi"-. (ANSA).