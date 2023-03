Spaccio nei boschi sul lago Maggiore, denunciati 7 pusher

(ANSA) - VERBANIA, 14 MAR - Sette persone, tutte giovane e di origine nordafricana, sono state denunciate dai carabinieri di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) per spaccio continuato in concorso. Sarebbero loro, secondo gli inquirenti, i pusher che da tempo hanno trasformato i boschi attorno all'uscita autostradale di Brovello-Carpugnino, sulle alture del lago Maggiore, in una piazza di spaccio.

L'indagine, durata diversi mesi, è scattata dalle segnalazioni dei cittadini che abitano nelle colline sopra Stresa, che avevano notato un viavai diurno e notturno di persone. Un sospetto fondato, dal momento che proprio in quella zona negli ultimi mesi le forze dell'ordine hanno scoperto più di trenta persone, residenti tra le province di Novara e Vco, in possesso di sostanze stupefacenti, tra hashish, cocaina ed eroina.

Attraverso gli appostamenti dei carabinieri e grazie alle testimonianze raccolte dagli inquirenti, i sette pusher sono stati identificati. Lo scorso 9 febbraio, un blitz di carabinieri, polizia e guardia di finanza aveva portato alla scoperta di bivacchi e nascondigli nei boschi probabilmente utilizzati dagli spacciatori, oltre al rinvenimento di 40 grammi di cocaina e 30 di eroina, mannaie e coltelli. (ANSA).