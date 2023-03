Da Valenza una Croce speciale per Papa Francesco

(ANSA) - VALENZA, 11 MAR - Un orafo di Valenza in provincia di Alessandria, Gian Franco Ponzone, donerà a papa Francesco una speciale croce imitazione di un modello del '600, da lui realizzata.

La croce misura 40 centimetri per 30, è di argento dorato con incastonati quarzi, ametiste e lapislazzuli.

"Da credente, Ponzone - spiega Liviano Bellini, presidente di 'Valenza nei Marchi', catalogo del Distretto Orafo - ha scelto il simbolo per eccellenza del cristianesimo, legandolo all'eccellenza artigiana della nostra città, centro della gioielleria mondiale". (ANSA).