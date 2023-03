Online il bando residenze artistiche di Cirko Vertigo

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - È online il bando residenze artistiche 2024 di Fondazione Cirko Vertigo per il progetto Casa del Circo Contemporaneo, rivolto a giovani compagnie e artisti di circo contemporaneo al lavoro su progetti inediti.

Con sede nel Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, la Casa del Circo Contemporaneo è parte del sistema nazionale delle Residenze Artistiche, avviato a seguito dell'Accordo di programma siglato nel '22 fra ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed enti regionali, fra cui Regione Piemonte. L'obiettivo principale del progetto è quello di dare sostegno ai giovani talenti per continuare a far crescere e sviluppare il settore del circo contemporaneo e delle arti performative in Piemonte e in Italia, fornendo alle compagnie del settore una casa presso la quale creare, sviluppare le loro idee sostenuti da staff qualificato, presso strutture idonee alle loro esigenze. Per inviare le candidature c'è tempo fino al 30 giugno 2023, tramite posta elettronica all'indirizzo residenze@cirkovertigo.com. Le compagnie selezionate per le residenze presso la Casa del circo contemporaneo potranno, a seguito di una seconda selezione, beneficiare di un ulteriore periodo di residenza in Francia, Portogallo e Croazia grazie alla rete transfrontaliera creata da Fondazione Cirko Vertigo con i suoi partner internazionali, oltre ad attraversamenti sul territorio nazionale derivanti da ulteriori accordi bilaterali. (ANSA).