Tennis: Sonego avanti a Montpellier, ai quarti derby con Sinner

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Sarà derby azzurro per un posto in semifinale al torneo di tennis di Montpellier. Il torinese di Lorenzo Sonego, n.56 Atp, ha battuto in due set 7-5 6-1, Filip Krajinovic, numero 71, e ai quarti affronterà Jannik Sinner, numero 17 del mondo. L'altoatesino deve ancora giocare, perché ha passato il turno grazie al ritiro di Fucsovics. (ANSA).