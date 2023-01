Alpini: Alessandria intitola piazzetta a Caduti Nikolajewka

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 GEN - Intitolata, oggi, agli Alpini Caduti a Nikolajewka, in occasione dell'80esimo anniversario del sanguinoso evento bellico, la piazzetta di Alessandria tra le centrali vie Lodi e Cavour. La battaglia rappresentò uno degli scontri più significativi nel caotico ripiegamento delle residue forze dell'Asse in Unione Sovietica, nella parte meridionale del Fronte Orientale, durante la Seconda Guerra Mondiale. Si è voluto rafforzare - come rimarcano dal Comune - la consapevolezza di quanto l'eroismo dimostrato dagli Alpini possa costituire un utile stimolo per riflettere, ancora oggi, sul significato di alcune parole-chiave quali senso del dovere, coraggio, sentimento di appartenenza allo Stato, sacrificio, spirito di gruppo, fratellanza nel momento della prova, abnegazione fino al sacrificio della vita. Ricordando i tanti morti, così come i componenti della 3ª Divisione di Fanteria 'Ravenna', ricostituita nel marzo 1939 proprio ad Alessandria, inviata nell'estate 1942 sul fronte russo. (ANSA).