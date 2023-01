Caro prezzi: Unc, nel '22 record aumenti per pane e vegetali

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Cento euro in più a famiglia, in media, spese nel 2022 per l'acquisto di pane, pasta, farina a e riso. E' l'effetto del caro prezzi calcolato dal comitato regionale piemontese di Unione nazionale consumatori (Unc), stando ai dati dello studio condotto dalla presidente Patrizia Polliotto. Per i cereali l'aumento, rispetto al 2021, è stato del 10,9% Al secondo posto dei prodotti contrassegnati dai maggiori rincari i vegetali, per i quali ogni famiglia ha dovuto sborsare 92 euro in più in dodici mesi, con un aumento dei prezzi dell'11,8%; per le carni spesi in media 87 euro in più (+7,2%), con il pollame in testa.

"Seguono - spiega Patrizia Polliotto - latte, formaggi e uova (+9,5%, pari a 69 euro), pesci e prodotti ittici (+7,7%, 40 euro) e frutta (+7,1%, 36 euro). Poi oli e grassi (+18%, 31 euro), col l'olio diverso da quello di oliva che spicca il volo con +51,6% rispetto al 2021, pari a 13 euro, le acque minerali e le bevande analcoliche (+8,7%, +23 euro). Poi zucchero e confetture e miele (+7,3%, +16 euro).

Oltre agli alimentari, "al primo posto l'energia elettrica (+110,4%), i voli aerei internazionali (+85,9%) e gas domestico (+73,7%). Chiudono la classifica dei rincari nel 2022 il gasolio per riscaldamento (+38,4%), Gpl e metano (+33,3%) e gasolio per mezzi di trasporto (+22,1%)". . (ANSA).