Peste suina: altri 2 casi tra Piemonte e Liguria, totale 236

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - Altri due casi di Peste suina sono stati registrati tra Piemonte e Valle d'Aosta, secondo i dati dell'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) aggiornati al 4 gennaio. I positivi sono dunque ora 236 in totale. Uno dei due nuovi casi è stato riscontrato in Piemonte, che porta le positività totali in regione a 156, l'altro in Liguria, che porta le positività in regione a 80.

Il nuovo caso piemontese è stato riscontrato in provincia di Alessandria a Francavilla Bisio. Il nuovo caso ligure è stato riscontrato in provincia di Genova a Vobbia. Sono i primi casi osservati in questi due comuni. Salgono così 47 i comuni in cui è stato verificato almeno un caso. (ANSA).