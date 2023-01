Al Teatro Gobetti di Torino in prima nazionale l'Otello

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Debutta in prima nazionale al Teatro Gobetti di Torino, martedì 10 gennaio alle ore 19.30, Otello di William Shakespeare nella traduzione di Emilio Cecchi e Giovanna Cecchi e per la regia di Jurij Ferrini. In scena insieme a Ferrini, Rebecca Rossetti e Paolo Arlenghi, Sonia Guarino, Maria Rita Lo Destro, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Stefano Paradisi, Michele Puleio. Le scene sono di Jacopo Valsania, che ha curato anche le luci insieme a Gian Andrea Francescutti, i costumi sono di Agostino Porchietto, e il suono di Gian Andrea Francescutti. Jurij Ferrini dirige e interpreta la più celebre tragedia sulla gelosia: l'Otello di Shakespeare. L'intreccio di veleni e calunnie che strangola il Moro di Venezia, la sua amata Desdemona e il perfido Iago diventa qui la cornice narrativa per una chiave di lettura in stretto dialogo con il nostro presente e incentrata sui temi scottanti della discriminazione, della cospirazione e dell'intolleranza. Tarli sociali della nostra contemporaneità, che troveranno specchio nello Iago androgino interpretato da Rebecca Rossetti, e nel suo piano di distruzione (e autodistruzione) macerato in un disarmante disprezzo per la vita.

Lo spettacolo, prodotto da Progetto Urt e dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, sarà replicato per la Stagione in abbonamento dello Stabile fino a domenica 5 febbraio. (ANSA).