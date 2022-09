Elezioni: Piemonte, i 15 eletti nei collegi uninominali

(ANSA) - TORINO, 26 SET - I 15 eletti nei collegi uninominali in Piemonte, 10 alla Camera, 5 al Senato, secondo i dati pubblicati dal portale del Ministero dell'Interno.

CAMERA Piemonte 1- Torino 01: Riccardo Magi (+Europa, centrosinistra), Torino 02: Augusta Montaruli (FdI), Collegno: Elena Maccanti (Lega), Moncalieri: Roberto Pella (Forza Italia), Chieri: Alessandro Giglio Vigna (Lega).

CAMERA PIEMONTE 2 - Cuneo: Monica Ciaburro (FdI), Asti: Marcello Coppo (Fdi); Vercelli: Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI); Novara: Alberto Gusmeroli (Lega); Alessandria: Riccardo Molinari (Lega).

SENATO - Torino: Andrea Giorgis (Pd); Moncalieri: Paola Ambrogio (FdI), Cuneo: Giorgio Maria Bergesio (Lega); Novara Gaetano Nastri (FdI), Alessandria: Paolo Zangrillo (Forza Italia).

In totale i parlamentari eletti in Piemonte saranno 43, di cui 29 alla Camera e 14 al Senato. (ANSA).