Piero Angela: da Asti petizione per Giornata Nazionale

(ANSA) - ASTI, 14 AGO - Parte da Asti la richiesta di istituire una Giornata nazionale della divulgazione scientifica in omaggio a Piero Angela, giornalista scomparso ieri a 93 anni.

La petizione è stata lanciata sulla piattaforma web change.org dall'astigiano Marco Parodi. La proposta è di dare vita a una giornata "in cui si illustri nelle scuole e nelle piazze la scienza del quotidiano, oltre le lezioni classiche ma alla maniera del compianto Piero Angela, con un sorriso e una battuta, come molti cercano di fare anche seguendo il suo esempio".

Per sottoscrivere la petizione ci si può collegare all'indirizzo web www.change.org/p/giornata-nazionale-della-divulgazione-scientifi ca-in-onore-di-piero-angela (ANSA).