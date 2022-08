Piero Angela: nel 2017 diventò cittadino onorario Torino

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - "Per la lunga e autorevole carriera spesa a incrementare la cultura e la conoscenza degli italiani".

Fu con questa motivazione che, nel 2017, a Piero Angela venne conferita - dopo una mozione approvata all'unanimità dal consiglio comunale - la cittadinanza onoraria di Torino. Il giornalista era nato nel capoluogo piemontese nel 1928, dove frequentò il liceo classico e, fra l'altro, mosse i primi passi nel mondo della musica suonando nei jazz-club locali.

La cerimonia si svolse al Teatro Colosseo alla presenza della sindaca, Chiara Appendino.

""Ho avuto - disse in quell'occasione Piero Angela - una educazione piemontese e mi sento torinese nel modo di essere. Questa e' una citta' che ha grandi pregi. Un difetto? Abbiamo molto arrosto e poco fumo, in questo mondo bisogna anche apparire". (ANSA).