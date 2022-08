Piero Angela: Lo Russo, il divulgatore più grande

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - "Ha insegnato agli italiani il bello, lo stupore e il rigore della scienza. È stato il giornalista e divulgatore scientifico più grande. Torinese di nascita, cresciuto professionalmente a Torino per diventare presto un mito italiano. Una perdita che colpisce tutto il paese". E' il tweet con cui Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, commenta la morte di Piero Angela.

"Piero Angela è stato uno dei più illustri cittadini che Torino abbia potuto vantare nella sua storia.Un esempio di come attraverso la cultura si possa illuminare la strada alle future generazioni per le sfide che dovranno affrontare". E' quanto scrive sui social Chiara Appendino, ex sindaca di Torino per il Movimento 5 Stelle. "Ci mancherà", conclude.

