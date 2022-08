Un piccolo di alpaca, fiocco rosa al bioparco di Torino

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Un piccolo di alpaca è nato nei giorni scorsi al bioparco Zoom alle porte di Torino. Si tratta di una femmina di circa 6 chilogrammi alla nascita, subito in piedi, che in meno di un'ora cercava il latte dalla madre, Alpaca, che ha partorito dopo una gestazione di circa 11 mesi. È possibile vederli nell'orario di apertura, ma il bioparco ha diffuso anche un video che riguarda il cucciolo e gli altri alpaca che vivono nella struttura, compre si Alpaca e Merino, i cui nomi sono stati ripresi dal gioco Animal Crossing di Nintendo, come scelto dai visitato per la loro somiglianza a quelli del gioco.

Come noto, vengono allevati per la loro pregiata lana e anche al bioparco vengono tosati, una volta l'anno, in primavera, ma "evitando testa e zampe - come spiega un'addetta del bioparco - dal momento che nella struttura la lana non viene riutilizzata e perché questi animali non amano essere toccati su testa e zampe.

In quelle zone quindi viene lasciato loro il pelo". (ANSA).