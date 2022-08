Incidente stradale nel Torinese, vittime padre e figlia

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Sono padre e figlia le vittime dell'incidente stradale di ieri sera sul ponte del Chiusella a Romano Canavese, lungo la statale 26 che porta a Ivrea (Torino).

Erano entrambi a bordo di una Fiat Strada che è stata centrata in pieno da una Fiat Bravo che procedeva in senso opposto. Le vittime sono Carlo Vignal, 77 anni, originario della Valle d'Aosta, residente a Romano Canavese, e la figlia, Manuela Vignal, 45 anni, che viveva col padre. Sull'altra vettura, invece, viaggiava un uomo di Torino di 50 anni. E' ricoverato all'ospedale di Ivrea in prognosi riservata. (ANSA).